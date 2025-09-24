John Boyega sier at Star Wars-oppfølgerne ville vært helt annerledes hvis han hadde stått bak kameraet

Star Wars-oppfølgertrilogien er ikke noe fansen husker med glede. Akkurat som med prequels vil det nesten helt sikkert bli en viss revisjonisme i ettertid, men selv skuespillerne selv kan innrømme at det var feil i historiefortellingen i oppfølgerfilmene. John Boyega, som spilte Finn i oppfølgerne, har gått så langt som til å lansere sin egen gjenfortelling av hendelsene.

"Hvis jeg hadde vært produsent på Star Wars fra begynnelsen av, ville du hatt en helt annen historie", sa han til Popverse. "Det ville vært helt vilt."

"For det første skal vi ikke kvitte oss med Han Solo, Luke Skywalker, alle disse menneskene. Det gjør vi ikke. Det første vi skal gjøre er å oppfylle historien deres, oppfylle arven deres. Vi skal gjøre et godt øyeblikk av å gi stafettpinnen videre," fortsatte han. "Våre nye karakterer vil ikke være OP'd [overpowered] i disse filmene. De vil ikke bare gripe ting og vite hva de skal gjøre med dem. Nei, du må kjempe som alle andre karakterer i denne serien. Jeg ville gjort det."

Boyega sa også at han ville se til Old Republic-historier, noe som viser at han kan ballen når det gjelder Star Wars, og refererte til og med til The Force Unleashed. "Jeg ville sett på historiene fra Old Republic og sett hva vi kan legge til i fortsettelsen av den. Jeg ville definitivt ønsket å se Force Unleashed-historier der. Jeg ville prøvd å utvide Star Wars-universet så mye som mulig, samtidig som vi respekterer historien. Hvis vi utvider historien, må vi gjøre det innenfor de respektive grensene som er sanne."

Kan noen være så snill å gi denne mannen et kamera og få ham foran et Star Wars-sett? Selv om Boyegas pitch ser ut til å handle mer om å tilfredsstille fansen enn å vise at han hadde planlagt en ny trilogi, er det likevel interessant å se en skuespiller som ikke holder tett om sine tanker om et tidligere prosjekt.