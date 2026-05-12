John C. McGinley forklarer hvordan Dr. Cox har utviklet seg for Scrubs reboot

I likhet med store deler av den gamle rollebesetningen i Scrubs hoppet John C. McGinley tilbake i sin gamle legeuniform da gjenopplivningssesongen ble annonsert, og vendte tilbake til rollen som Dr. Perry Cox. I en samtale med oss på Comicon Napoli avslørte McGinley hvordan karakteren hans har utviklet seg i løpet av tiden han har vært borte, og hvordan det passet sammen med det manusforfatterne hadde tatt utgangspunkt i for den siste sesongen.

"Jeg tror det som skjedde i sesong 10, som er gjenopplivingen, er at forfatterne begynte å utforske tretthet, utbrenthet og utmattelse, noe som er veldig interessant fordi forfattere kan skrive det de er kjent med, og forfattere blir utbrente", sa McGinley. "Og så for dem å omfavne Cox som en fyr som ikke kan undervise denne generasjonen lenger, det er det han forteller dem.

Han sier det til Zackys karakter i den første episoden."

"Han sier at jeg ikke kan undervise disse barna lenger, fordi han kaller en av dem TikTok Doc, fordi hun er på telefonen hele tiden. Og han sier: "Jeg kan ikke undervise dem på samme måte som jeg underviste deg. Så han sier: "Jeg stikker. Jeg syntes det var veldig interessant for forfatterne å gå ned den veien."

McGinley forteller oss at Cox aldri er helt ute, og at han vil være tilbake i den åttende episoden av serien