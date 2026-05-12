John C. McGinley snakker om Scrubs revival og "en av de beste episodene vi noen gang har laget"

Med tanke på den megasuksessen Scrubs hadde, var man kanskje litt bekymret for at serien skulle bli gjenopplivet, spesielt med tanke på den mer ujevne siste sesongen som opprinnelig var planlagt på begynnelsen av 2010-tallet. Men så langt har Scrubs vært en stor suksess, og serien har allerede fått grønt lys for en ny runde med episoder.

Under vår nylige tur til Italia for Comicon Napoli hadde vi den luksusen å få være med på et intervju med mannen bak den ikoniske Dr. Perry Cox, John C. McGinley, der vi fikk høre om hans tilbakekomst til karakteren og hvordan denne gjenopplivingen inneholder en av hans favorittepisoder, og i hans øyne en av de beste episodene av Scrubs til dags dato.

Da vi snakket om den nest siste episoden i revivalens første sesong, episoden der Cox blir innlagt på sykehus etter å ha oppdaget bekymringsfulle tegn, fortalte McGinley oss følgende.

"Noe av det Cox sliter med når han kommer tilbake til sykehuset, er at han vet at noe er galt. Han har ikke diagnostisert det selv ennå, men han vet at noe er galt. Og han vil beskytte Zach [Braff] sin rollefigur, J.D., fra å bli involvert, for hvis han er så syk som han tror han er, vil han ikke dra J.D. med seg i fallet. Så episoden er en slags dragkamp mellom Cox, som ønsker å få riktig behandling, men som ikke vil involvere J.D., Zachs karakter. Til slutt må han gjøre det. J.D. er den beste legen, fordi jeg har lært ham opp til å bli en overlegen lege, så til slutt sier Cox: "Jeg trenger deg. Og det var første gang på ti år at han sa til J.D.: "Jeg trenger deg. Og det var stort. Vi gråt så mye, og det var vakkert for Cox å endelig komme dit. Etter all denne torturen han gjør mot seg selv, sier han endelig til J.D.: "Jeg trenger deg fordi jeg er redd. Og for en alfa som Cox å innrømme at han er livredd, det er virkelig rikt. Vent til du ser episoden. Det er en av de beste episodene vi har laget."

Sjekk ut hele intervjuet med McGinley nedenfor for alle slags godbiter, inkludert en morsom anekdote om en nesering, Al Pacinos manager og filmen Nothing to Lose. Ja, det er sant.