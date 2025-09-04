John Candy-dokumentar lover latter og tårer

På 1980- og begynnelsen av 90-tallet var det få komikere som kunne måle seg med John Candy. Han var en personlighet større enn livet som forlot oss altfor tidlig, og nå blir hans historie hyllet i den nye, følelsesladde dokumentaren I Like Me. Filmen er regissert av Colin Hanks og produsert av Ryan Reynolds, og lover både latter og hjertesorg når den utforsker den elskede kanadiske komikerens liv.

Traileren inneholder rørende hyllester fra flere Hollywood-stjerner, deriblant Steve Martin, Dan Aykroyd, Catherine O'Hara, Tom Hanks og Mel Brooks. Publikum får også se sjeldne hjemmevideoer og arkivopptak, som gir et mer intimt innblikk i Candys opp- og nedturer. Dokumentarfilmen har premiere på Toronto International Film Festival 4. september og kommer på Prime Video 10. oktober.

Hva er dine favorittminner fra John Candy?