John Carpenter avslører involvering i The Thing-reboot

Til tross for en noe laber mottakelse da den først dukket opp på skjermene våre, har John Carpenters The Thing forblitt en kultklassiker i flere tiår, og nå ser det ut til at vi kan være på vei mot en reboot.

HQ

John Carpenter selv bekreftet at Blumhouse jobbet med en The Thing-reboot. Da han snakket på et panel på Fantasia Film Festival (via Variety.) På spørsmål om Carpenter var i samtaler med Jason Blum om å regissere noen prosjekter selv, bekreftet han at The Thing får en ny utgivelse.

"Vi har snakket om - jeg tror han kommer til å jobbe med 'The Thing', og reboote 'The Thing'. Jeg er involvert i det, kanskje. En gang i fremtiden."

Ut fra det Carpenter har sagt, høres det ikke ut som om vi får rebooten med det første, og han nektet også å si om rebooten av The Thing ville bli en oppfølger, en prequel eller en full tilbakestilling til Antarktis. Det har jo vært en reboot tidligere, med Joel Edgerton og Mary Elizabeth Winstead, men den imponerte ikke fansen av originalen.