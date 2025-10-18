John Carpenter vender tilbake til skrekk med ny antologiserie

HQ

Den legendariske filmskaperen og musikeren vender tilbake til sjangeren som skapte ham. Ja, det stemmer - John Carpenter dypper tærne tilbake i skrekk som utøvende produsent av en ny antologiserie med det passende navnet "John Carpenter Presents".

Serien vil fokusere på villmarken i Alaska og er for tiden under utvikling av forfatterne Michael Amo og Will Pascoe. Ifølge rapporten vil den lene seg tungt på Carpenters varemerkefølsomhet. Prosjektet støttes av Elevation Pictures som ga ut følgende uttalelse:

"Vi er begeistret over å lansere oss i TV-området med skrekkmesteren John Carpenter. Will og Michael har lang erfaring med å skrive og lede serier, og vi kan ikke være mer begeistret for at dette kreative teamet skal bringe denne serien til publikum."

Nå kan vi bare krysse fingrene og håpe på det beste. Kanskje, bare kanskje, vil den kunne måle seg med kultklassikeren Masters of Horror.