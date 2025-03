John Carpenter vurderer comeback som regissør

HQ

Det er en stund siden kultregissøren John Carpenter sist satte seg i regissørstolen, med The Ward fra 2010 som sitt siste prosjekt. Siden den gang har Carpenter for det meste drevet med musikk, turnert med sønnen Cody og gitt ut fire album. Men nå ser det ut til at regitrangen er i ferd med å vende tilbake for den gamle veteranen.

I et intervju med Variety uttrykte Carpenter et ønske om å vende tilbake til regissørstolen, men bare under de rette omstendighetene. Han er blant annet nøye med å understreke at han ikke er villig til å gå på kompromiss.

"Jeg vil gjerne regissere igjen, gitt de rette omstendighetene. Men jeg er ikke lenger den samme gutten som gjør det for en hvilken som helst sum penger. Jeg kan ikke lenger gå tilbake på et budsjett. Jeg er for gammel. Det er for vanskelig. Men å regissere er mitt livs kjærlighet. Jeg kommer aldri til å slutte å elske det."

Carpenter har også tidligere nevnt at han gjerne vil filme skrekkfilm igjen, forutsatt at budsjettet matcher manus og visjon. Og det hadde jo vært hyggelig å se ham tilbake på jobb, ikke sant?

Kunne du tenke deg en ny John Carpenter-skrekkfilm?