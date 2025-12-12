LIVE
HQ
logo hd live | The Game Awards
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      John Carpenter’s Toxic Commando
      Fremhevet: The Game Awards 2025-dekning

      John Carpenters Toxic Commando får endelig en utgivelsesdato

      Vi har ventet lenge på Saber Interactives prosjekt sammen med den ikoniske utvikleren.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Det er trangt om plassen mellom et nytt Old Republic-spill fra Casey Hudson og det neste spillet fra Larian, men John Carpenters Toxic Commando klarte likevel å skille seg ut ved å by på ren zombie-kaos.

      Hvis du glemte det, er det et samarbeidsprosjekt mellom bransjelegenden John Carpenter og Saber Interactive, og vi vet nå at det er ute 12. mars på PS5, Xbox Series og PS5.

      Det tilbyr co-op for fire spillere og med full crossplay-støtte. Du kan se traileren nedenfor.

      HQ
      John Carpenter’s Toxic Commando

      Relaterte tekster



      Loading next content