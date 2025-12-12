John Carpenters Toxic Commando får endelig en utgivelsesdato

HQ

Det er trangt om plassen mellom et nytt Old Republic-spill fra Casey Hudson og det neste spillet fra Larian, men John Carpenters Toxic Commando klarte likevel å skille seg ut ved å by på ren zombie-kaos.

Hvis du glemte det, er det et samarbeidsprosjekt mellom bransjelegenden John Carpenter og Saber Interactive, og vi vet nå at det er ute 12. mars på PS5, Xbox Series og PS5.

Det tilbyr co-op for fire spillere og med full crossplay-støtte. Du kan se traileren nedenfor.