John Cena har offisielt trukket seg tilbake fra profesjonell wrestling

Vi visste at det kom til å skje. John Cena hadde allerede annonsert at 2025 ville bli hans siste år som profesjonell wrestler i WWE. Hans tid er over, vår tid er nå, men jeg tror ikke noen av oss var klare for at den siste kampen faktisk skulle finne sted.

Cenas avskjedskamp var mot Gunther, som har dominert scenen helt siden han ble en bærebjelke i WWEs Monday Night Raw. Cena tapte kampen, noe som var å forvente i forbindelse med avskjedskampen, ettersom proffbrytere foretrekker å sette et fremadstormende talent på plass før de sier farvel i bransjen.

Fansen hadde kanskje ikke forventet at Cena skulle gi seg, ettersom det strider mot hans "aldri gi opp"-mantra, men det var nettopp det han gjorde. Deretter fikk han WWE Championship og World Heavyweight Championship i hendene en siste gang, før han gikk tilbake opp rampen og sa farvel. Et følelsesladet øyeblikk for alle som vokste opp med Cena i hans beste alder.

