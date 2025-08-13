John Cena: "Jeg ble utestengt fra filmbransjen i 2009 fordi jeg gjorde dårlige filmer"

HQ

WWE-superstjernen og hovedrolleinnehaveren i Peacemaker, John Cena, har hatt et enormt karriereløft de siste årene, mye takket være at han har omfavnet sin komiske side og spilt i en rekke svært morsomme filmer. Det fantes imidlertid en tid da dette slett ikke var tilfelle, da Cena bare spilte tøffe, gretne krigere og medvirket i en rekke virkelig dårlige filmer, noe som ifølge ham selv førte til at Hollywood sparket ham ut i slutten av 2009. Dette er fra et intervju med People Magazine.

"Jeg ble kastet ut av filmbransjen i 2009 fordi jeg gjorde dårlige filmer der jeg ikke var til stede. Jeg trodde at bare fordi jeg gikk med et gyllent skinnbelte på mandag og fredag, ville de komme og se hva jeg enn gjorde. Det er ikke sant."

Cena fortsetter med å forklare hvorfor han liker Peacemaker så godt, og hvorfor kombinasjonen av action og humor passer ham best:

"Det er en flott serie som er mer enn bare action. Det er en kjærlighetshistorie. Det er en komedie på arbeidsplassen. Vi er de som har det vanskelig, de elskelige taperne. Den har forandret livet mitt."