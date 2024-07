John Cena kunngjør at han pensjonerer seg fra wrestling

HQ

John Cena har skiftet fra wrestling til skuespill en stund nå, og hans lange avganger har etterlatt fansen med den triste, men uunngåelige sannheten om at Cena en dag vil pensjonere seg. Nå har kunngjøringen om den dagen kommet.

Og kunngjøringen kom fra ingen ringere enn Cena selv. På Money in the Bank-showet nylig gikk Cena opp i ringen for å kunngjøre at 2025 ville bli hans siste år som profesjonell wrestler, og at Wrestlemania 41 ville bli hans siste Wrestlemania.

Det betyr imidlertid ikke at han kommer til å legge igjen buksa og capsen i ringen i april neste år. Cena planlegger å bryte fra januar til desember 2025 om mulig, og vil sannsynligvis ha flere kamper i løpet av det året. Likevel markerer dette slutten på en æra for mange fans.

