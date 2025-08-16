John Cena vil at Peacemaker og Batman skal møtes

HQ

Det er snart på tide at DC Universe fortsetter. Etter den episke Superman blir neste prosjekt den andre sesongen av Peacemaker, som har premiere allerede 22. august for de som bor i Storbritannia og Europa. Nå som den snart er her, har hovedrolleinnehaver John Cena uttalt seg om hvilken DC-karakter han kunne tenke seg å møte som Peacemaker, og sluttresultatet er noe vi alle kan stille oss bak.

I en tale på Fan Expo Boston nylig avslørte Cena at han gjerne skulle sett Peacemaker i et rom med Batman. Han bryr seg ikke om hvilken Batman det til slutt blir (siden DC Universe teknisk sett ikke har en rollebesetning Caped Crusader ennå), men han tror utvekslingen ville skapt stor interesse.

Som per Collider, forklarte Cena: "Jøss, jeg vil bare gjerne se Peacemaker og Batman i samme rom. Jeg bryr meg ikke om hvem Batman er. Kanskje jeg får en av mine yngre brødre til å ta på seg et Batman-kostyme. Jeg stjeler Peacemaker antrekket bare så vi kan få det til. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg vet at det er stor interesse rundt begge figurene."

Selv om det er usannsynlig at dette vil skje, i hvert fall med det første, har Cena forsøkt å samle fansen ved å legge til: "Hvis det er én ting jeg har lært om underholdning, så er det at når dere er interesserte, så er det til slutt noen som hører dere. Så jeg krysser fingrene og håper at det kan skje."

Kunne du tenke deg å se Peacemaker og Batman møtes, og i så fall hvilken versjon av Bats?