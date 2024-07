John Cho møter en overbeskyttende AI i den kommende Afraid

Blumhouse utnytter fryktfaktoren til kunstig intelligens så mye som det er menneskelig mulig, ettersom etter den populære M3GAN, som vil få en oppfølger og en erotisk spin-off, vil skrekkproduksjonsselskapet også debutere med enda en freaky AI-film.

Filmen er kjent som Afraid og har John Cho i hovedrollen som farsfiguren i en familie som har blitt valgt ut til å teste en kraftig ny hjemmeenhet kalt AIA. Haken er at enheten, på typisk M3GAN-vis, bruker kameraer og sensorer til å studere og lære alt om familiens tendenser for deretter å forutse deres behov og beskytte dem mot absolutt alt som kan komme i veien for dem.

Afraid Filmen blir regissert av Chris Weitz (forfatteren av The Creator sammen med Gareth Edwards), og i hovedrollene ser vi også Katherine Waterston, Havana Rose Liu, Lukita Maxwell, David Dastmalchian og Keith Carradine. Filmen får kinopremiere 30. august.