John Gwynne mener at hans «BloodswornSaga ville blitt et «ganske bra» videospill

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Selv om vi ofte ser at mange bøker blir tilpasset til film og TV, krysser ikke dette mediet like ofte over til videospillverdenen. Det finnes viktige og store unntak, ikke minst CD Projekt Reds «The Witcher», men kanskje ligger det en fremtid der forfatteren John Gwynnes verk blir omgjort til store videospill.

Som en del av Celsius 232 nylig hadde vi gleden av å snakke med den britiske forfatteren, kjent for «Of Blood and Bone»-trilogien og den kritikerroste «Malice». Vi snakket om disse populære bøkene, men spurte også Gwynne om hans syn på andre underholdningsmedier, inkludert videospill.

Vi spurte Gwynne om hva han synes om spill, og han forklarte at han elsker mediet, men at han «må være forsiktig når jeg spiller videospill, fordi jeg har en litt avhengighetspreget personlighet og kan miste mye av livet mitt, så jeg begrenser meg på en måte til hvilke spill jeg spiller nå, slik at familien min ikke tar avstand fra meg.»

Når det er sagt, ville Gwynne være interessert i å se noen av verkene sine tilpasset til et videospill, og i så fall, hvilket? «Jeg tror jeg ville si Bloodsworn Saga. Jeg tror det ville blitt et ganske bra spill.»

Han fortsatte deretter å snakke om hvordan dette kunne settes sammen, og bemerket «kanskje noe midt mellom The Witcher og God of War», og la til «noe sånt, det ville vært veldig gøy.»

«Bloodsworn Saga» er det nyeste prosjektet Gwynne jobber med, og det har nordisk mytologi som bakgrunn og består foreløpig av tre bøker (The Shadow of the Gods, The Hunger of the Gods og The Fury of the Gods).

For mer fra Gwynne, ikke gå glipp av hele intervjuet vårt nedenfor.