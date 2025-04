John Krasinski leverer sin beste Indiana Jones-imitasjon i siste titt på Fountain of Youth

HQ

Apple Apple TV+ har hatt varierende suksess når det gjelder å lage filmer for strømmetjenesten, men uavhengig av dette kan man ikke benekte deres engasjement og innsats for å levere noe spesielt til sine abonnenter. Det neste prosjektet som vil se ut til å bygge videre på dette er eventyrfilmen Fountain of Youth, som kommer fra regissør Guy Ritchie og har en stjernespekket rollebesetning ledet av John Krasinski og Natalie Portman, og støttet av Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Laz Alonso, Stanley Tucci, og mer.

Vi fikk nylig se en første titt på filmen, men nå har det kommet en ny trailer som viser Krasinski i sin beste imitasjon av en moderne Indiana Jones, mens handlingen tar gjengen verden rundt for å stjele kunst og forsøke å oppdage en av livets største myter. Det sier seg selv at hvis du likte filmer som National Treasure, The Mummy, Uncharted, og selvfølgelig Indys eskapader, virker dette som en film for deg også.

Fountain of Youth kommer til Apple TV+ den 23. mai, og du kan se den siste traileren og sammendraget nedenfor.

"Fountain of Youth følger to fremmede søsken (John Krasinski og Oscar-vinneren Natalie Portman) som samarbeider om et globalt kupp for å finne den mytologiske Fountain of Youth. De må bruke sine historiske kunnskaper til å følge ledetråder på et episk eventyr som vil forandre livene deres ... og muligens føre til udødelighet."