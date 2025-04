John Krasinski og Natalie Portman leter etter Fountain of Youth i ny Apple TV+-film

Mai ser ut til å bli en veldig stor måned for abonnenter av Apple TV+, ettersom streameren har Alexander Skarsgard-ledet Murder Bot begynner fra 16. mai, som deretter blir fulgt av en stor eventyrhistorie uken etter. Denne er kjent som Fountain of Youth og det er en film som kommer fra Guy Ritchie og som inkluderer noen få store navn, deriblant John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González og Domnhall Gleeson.

Hvis du har sett Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides er handlingen veldig lik, bortsett fra at den utspiller seg i moderne tid og har nesten ingenting med pirater å gjøre...Kort sagt følger historien Krasinskis og Portmans fraseparerte søsken som bestemmer seg for å slå seg sammen i et forsøk på å finne den mytologiske Fountain of Youth. Dette fører dem ut på et Uncharted- eller Indiana Jones-lignende eventyr over hele kloden.

Det offisielle handlingsreferatet legger til: "Fountain of Youth følger to fremmede søsken (John Krasinski og Oscar-vinneren Natalie Portman) som samarbeider om et globalt kupp for å finne den mytologiske Fountain of Youth. De må bruke sine historiske kunnskaper til å følge ledetråder på et episk eventyr som vil forandre livene deres ... og muligens føre til udødelighet."

Fountain of Youth har premiere på Apple TV+ 23. mai. Se traileren nedenfor.

