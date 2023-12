John Krasinski og Ryan Reynolds har samlet stjernevennene sine i den første traileren til IF

Noen av de største filmselskapene i verden startet en budkrig da John Krasinski og Ryan Reynolds pitchet en film kalt Imaginary Friends i 2019, og nå har vi endelig fått en god indikasjon på om Paramount fikk en god avtale eller ikke.

Denne første teaser-traileren for det som nå er forkortet til IF gir oss en forsmak på hva som skjer når en mann og en jente har evnen til å gjøre fantasivennene sine virkelige. La oss bare si at Krasinski ikke går helt A Quiet Place med konseptet, men tar det i stikk motsatt retning ved å gjøre det til et morsomt eventyr der de to tilsynelatende omfavner evnen og gjør noen tullete ting for å redde disse skapningene med stemmer fra Steve Carell, Matt Damon, Emily Blunt, Phoebe Waller-Bridge, Awkwafina og så mange andre film- og TV-stjerner.

IF har premiere 17. mai 2024.