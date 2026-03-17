John Krasinski vender tilbake som Jack Ryan i første titt på Ghost War-filmen

Da den fjerde sesongen av Tom Clancy's Jack Ryan kom på Prime Video ble serien sett på som den siste sesongen, noe som signaliserte slutten på historien og The Office-stjernen John Krasinskis tid som actionhelt. Men det var kanskje en smule misvisende, for det er et nytt eventyr på trappene, om enn ikke i form av en TV-serie.

Prime Video har nettopp vist frem den første teaseren for Tom Clancys Jack Ryan: Ghost War (ikke å forveksle med den Chris Pine-ledede Jack Ryan: Shadow Recruit fra 2014), en spillefilm og neste fase i den større fortellingen som dreier seg om den titulære agenten i CIA.

I henhold til premissene for handlingen får vi vite det: "Når CIA-analytikeren Jack Ryan snubler over en mistenkelig serie bankoverføringer, drar hans søken etter svar ham ut av tryggheten i skrivebordsjobben og kaster ham inn i en dødelig katt og mus-lek i Europa og Midtøsten, der en fremvoksende terroristfigur forbereder et massivt angrep mot USA og dets allierte."

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War har premiere 20. mai, og du kan se teaseren nedenfor, med en trailer i full lengde som sannsynligvis er på vei nærmere premieren.