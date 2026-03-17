Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

John Krasinski vender tilbake som Jack Ryan i første titt på Ghost War-filmen

Etter å ha portrettert karakteren i TV-serien i en årrekke, er The Office-stjernen nå klar for å spille Tom Clancy-helten i en spillefilm.

Da den fjerde sesongen av Tom Clancy's Jack Ryan kom på Prime Video ble serien sett på som den siste sesongen, noe som signaliserte slutten på historien og The Office-stjernen John Krasinskis tid som actionhelt. Men det var kanskje en smule misvisende, for det er et nytt eventyr på trappene, om enn ikke i form av en TV-serie.

Prime Video har nettopp vist frem den første teaseren for Tom Clancys Jack Ryan: Ghost War (ikke å forveksle med den Chris Pine-ledede Jack Ryan: Shadow Recruit fra 2014), en spillefilm og neste fase i den større fortellingen som dreier seg om den titulære agenten i CIA.

I henhold til premissene for handlingen får vi vite det: "Når CIA-analytikeren Jack Ryan snubler over en mistenkelig serie bankoverføringer, drar hans søken etter svar ham ut av tryggheten i skrivebordsjobben og kaster ham inn i en dødelig katt og mus-lek i Europa og Midtøsten, der en fremvoksende terroristfigur forbereder et massivt angrep mot USA og dets allierte."

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War har premiere 20. mai, og du kan se teaseren nedenfor, med en trailer i full lengde som sannsynligvis er på vei nærmere premieren.

