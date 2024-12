John Le Carrés The Night Manager -filmatisering er tilbake

Etter mange års venting er den etterlengtede andre sesongen av The Night Manager bekreftet, og fansen kan se frem til mer actionfylt spionasje i 2025. BBC har offisielt annonsert ikke bare én, men to nye sesonger av spionthrilleren, med Tom Hiddleston i rollen som Jonathan Pine, den skarpe og ressurssterke hotelldirektøren som blir hemmelig agent. Selv om detaljene om handlingen fortsatt er hemmelige, er det kjent at serien vil ta til åtte år etter hendelsene i den første sesongen, og dykke ned i nye hemmelige oppdrag for Pine.

HQ

Olivia Colman kommer tilbake som Angela Burr, den knallharde lederen av utenriksdepartementets innsatsstyrke, sammen med Alistair Petrie som Lord Sandy Langbourne. Serien får også nye ansikter i ensemblet, deriblant Camila Morrone (Daisy Jones & the Six) og Diego Calva (Narcos: Mexico).

The Night Manager sesong 2 må stake ut sin egen kurs, ettersom kildematerialet fra John le Carré allerede har blitt utforsket til fulle i den første sesongen. Uten noen eksisterende roman å følge, vil serieskaperne skape en helt original fortelling, noe som gir rikelig med rom for overraskelser.

Likte du den første sesongen av The Night Manager?