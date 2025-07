John Malkovich dukker ikke opp i The Fantastic Four: First Steps likevel

HQ

John Malkovich kommer ikke til å dukke opp i The Fantastic Four: First Steps likevel. Etter et skjermbilde av skuespilleren i filmen, og kunngjøringen om at han skulle spille en av teamets første store skurker i Red Ghost, så det ut til at rollen hans var så godt som låst.

Men regissør Matt Shakman avslørte nylig til Variety at Malkovichs tid som Ivan Kragoff ble kuttet helt. Malkovichs tid kom tidlig i filmen, da den skulle vise frem de første årene av Fantastic Four og skurkene de kjempet mot.

Men det var rett og slett ikke tid eller plass til denne sekvensen. "Det var mange ting som til slutt endte opp på klipperomsgulvet", sa Shakman. "Når vi skulle bygge opp en retro-fremtidsverden fra 60-tallet, introdusere alle disse skurkene, introdusere de fire hovedkarakterene som en gruppe og hver for seg, introdusere ideen om et barn - det var mye som skulle balanseres i denne filmen, og noen ting måtte til syvende og sist utgå for å forme filmen til den endelige versjonen."

"Det var hjerteskjærende å ikke ha ham med i den endelige versjonen av filmen, for han er et av mine favorittmennesker og en av mine største inspirasjonskilder", fortsetter Shakman. "Som en person som beveger seg i grenselandet mellom teater, film og TV, finnes det ingen som er mer inspirerende."

I forrige måned rapporterte vi om Malkovichs potensielle fravær, sammen med andre rollebesetningsmedlemmer som Paul Walter Houser og Natasha Lyonne. Vi må se om alle disse opptredenene også har blitt igjen på klipperomsgulvet.