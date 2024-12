John Marstons stemmeskuespiller har startet en OnlyFans

HQ

Ta det med ro cowboy, virkeligheten er ikke fullt så spennende som din løpske fantasi. Det er riktignok sant at John Marstons suverene stemmeskuespiller fra Red Dead Redemption-spillene, Rob Wiethoff, har startet en OnlyFans - men det er ikke helt som du tror.

Wiethoff har valgt å holde en ganske lav profil utenfor sin karriere som John Marston, og han har vært ekstremt selektiv når det gjelder rollene han tar på seg. I stedet har han fokusert på å gjøre et ærlig arbeid i Indiana, i tillegg til å holde kontakten med fansen via livestreams og arrangementer.

Nå ønsker han å spe på inntekten litt, og via Instagram avslører han at han har lansert en OnlyFans-konto. Men de som håpet på mye bar cowboyhud vil bli skuffet, for den er fokusert på treningsvideoer :

"Hvis du følger med, kommer du til å se en gammel fyr trene. Det er alt det er. Planen min er å bli rippet, skjønt. Du kan gjøre det sammen med meg hvis du vil."

Og dermed vet vi det.

