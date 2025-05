John Oliver sier det vi alle tenker: "SNL UK høres ut som en forferdelig idé"

Det er ingen hemmelighet at ulike regioner, land og grupper har ulik sans for humor. Derfor har det allerede vært en god del skepsis rundt planene om å igjen forsøke å gjøre Saturday Night Live til et fast innslag på TV i Storbritannia, med planer om å bringe sketsjshowet til de britiske øyer i 2026.

En som også er svært skeptisk til disse planene, er talkshowverten John Oliver, som i egenskap av å være brite som har vært programleder for et langvarig amerikansk show, er godt kjent med begge komediestilene.

Under en opptreden på Late Night with Seth Myers kritiserte Oliver, som lenge var en del av SNL-mannskapet, planene om å lage en britisk versjon, og gikk så langt som å hevde at det er en "forferdelig idé".

Som per Deadline, Oliver uttalte: "Det høres ut som en forferdelig idé. Det høres bare ut som en dårlig... Vi har hatt skissekomedie før. Og det føles bare som om Saturday Night Live er en så unik gruppe. Det er en kult. Jeg prøver å ikke si ordet - det er en kult. Jeg vet ikke hvordan du kan påtvinge den kulten til Storbritannia."

Er du enig med Oliver, eller tror du SNL endelig kan bli en vanlig foreteelse på britisk TV?