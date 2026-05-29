John Rambo har premiere på kino i juni 2027

HQ

Rambo er snart tilbake. Rambo: Last Blood var faktisk ikke siste gang serien skulle by på actionfylte utflukter, og på samme måte er First Blood faktisk ikke første gang karakteren skal i aksjon, ettersom filmen med det enkle navnet John Rambo vil gi en prequel-historie som utforsker hendelsene i Rambos liv før hendelsene i First Blood, spesielt under tiden han tjenestegjorde som Green Beret i Vietnamkrigen.

Mens vi har fått stadig dryppvis med informasjon om John Rambo, inkludert nylig at Sylvester Stallone er knyttet til filmen som utøvende produsent, har den siste utviklingen bekreftet den eksakte utgivelsesdatoen for filmen, med premiere om litt over 12 måneder.

Datoen er satt til 4. juni 2027, og det er da vi for første gang får se Noah Centineo i drakten som John Rambo, en rolle han burde være i kampform til å fylle, spesielt siden han nettopp har spilt hovedrollen i Street Fighter-filmen som den utrolig kraftige Ken Masters.

Vi vet ennå ikke noe mer om John Rambo, men med premieredatoen sikret, vil det sannsynligvis ikke ta altfor lang tid før ekstra informasjon begynner å dukke opp.