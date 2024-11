John Romero om Doom: The Dark Ages og hvordan de avviste Aliens-IP-en for det opprinnelige Doom

HQ

Opprettelsen av det originale Doom i 1993 er selvfølgelig et avgjørende kapittel i videospillhistorien, og ble nylig oppsummert i boken Doom Guy: Life in First Person av John Romero, da det biografiske bindet ble utgitt for å feire 30-årsjubileet. Her om dagen møtte vi forfatteren og medskaperen av Doom i Cascais i forbindelse med DevGAMM, og der så vi både på spillets opprinnelse og hvordan det har blitt forandret gjennom årene.

En ting om det originale Doom som noen vet, andre ikke, er hvordan det ble tilbudt å bli et offisielt lisensiert Alien-spill, men blant annet teamet bak den snart kommende klassikeren syntes ideen var en smule for generisk.

"Før Doom gikk vi gjennom et nazislott og sprengte nazister i luften", begynner Romero å gjenfortelle i Gamereactor-videointervjuet nedenfor. "Ingen andre spill, bortsett fra Castle Wolfenstein, ingen andre spill gjorde det. Så i 3D for en ny generasjon, det var en god idé. Og med Doom var det som om man alltid finner romvesener når man drar ut i verdensrommet. Hva om du fant helvete i stedet? Så det er vitenskap versus religion. Så det var interessant. Vi går så langt i eksperimentering med portaler og teleportering at vi finner helvete. Herregud, det finnes virkelig! (Ler) Så det var en virkelig unik idé."

"Og så fikk vi tilbud om å ta opplevelsen av hva Doom var og gjøre det om til et spill av typen Alien-franchise", fortsetter han. "Så da vi så på ideen om å bruke Alien som franchiseideen rundt opplevelsen av hva Doom er, var det største problemet å ha med et filmselskap å gjøre og den kreative kontrollen som ville bli tatt fra oss. Og det hadde vi aldri gjort før. Og så var det som om, hvorfor skulle vi gjøre Aliens IP mer verdifull og ikke lage vår egen IP, [vår egen] intellektuelle eiendom? Det ga ingen mening. Vi skaper vår egen verden og vår egen franchise. Hvorfor skulle vi bare gi alt til dem? Så glem det. Og så var det bare 30 minutter med diskusjon".

Etter å ha snakket om verdensrommet og helvete ba vi Romero om å dele sine tanker om det kommende Doom: The Dark Ages -spillet og middelalderens fantasy-setting.

"Vi laget Heretic og Hexen, som er middelalderskytespillene fra den gang", minner han oss stolt om. "Og det var fordi jeg ville se... Vi elsker Dungeons & Dragons. Og hvordan ville D&D i høy hastighet se ut? For vi har aldri sett det før. Alt tidligere var som SSI Gold Box-spillene. Alt er trinnbasert. Alt er langsomme turbaserte ting. Jeg vil se middelalder i høy hastighet. Og det var derfor Heretic ble skapt, med Raven. Og Hexen var oppfølgeren til det, et enda vanskeligere spill å spille. Men det var flott. Det var begynnelsen på å kunne spille noe som foregikk i middelalderen, den mørke middelalderen, i høy hastighet. Og nå har vi selvfølgelig Doom: The Dark Ages. Det kommer snart ut. Så du får se, for meg er det en Army of Darkness-versjon av Doom. Som en moderne karakter som kommer tilbake til fortiden og meier dem alle ned (ler)."

Romero forbereder nå et helt nytt FPS (flere detaljer her), og i det fullstendige intervjuet forteller han også hvor sjokkert han ble da han så den originale Doom kjøre på en graviditetspinne.

