John Romero: "Vi var omtrent halvveis gjennom spillet vårt"

I løpet av sommeren befant Romero Games seg i en svært turbulent situasjon da finansieringen plutselig ble trukket tilbake for en tittel som var under utvikling. Studioet gikk fra å være i full produksjon til at mange av utviklerne mistet jobben mens prosjektet ble lagt på is, alt mens grunnleggerne John og Brenda Romero fortsatte å kjempe for å forhindre at utvikleren måtte stenge dørene for godt.

Nylig, som en del av San Diego Comic Con Malaga, tok vi en prat med John Romero for å lære mer om statusen til denne tittelen og hvordan Romero Games tilpasser seg den aktuelle situasjonen.

"Vel, vi holder fortsatt på å finne ut hva vi skal gjøre med det store spillet vårt," begynte Romero. "Vi eier IP-en, vi eier koden, vi eier alt om spillet, ikke sant? Så vi har mange selskaper som er interessert og som fortsatt jobber med oss på det, for når du utvikler et spill i årevis og legger for eksempel 50 millioner dollar i et spill, og du flytter og begynner å jobbe med noen andre, får de 50 millioner dollar gratis. Så mange mennesker ønsker å fortsette å jobbe med noe, og selv om det ikke skjer, har du eiendeler til en verdi av 50 millioner dollar som du kan bruke til å lage noe annet. Så uansett hva som skjer, så tar du en snarvei til slutten av spillet ditt, ikke sant? For å kunne få spillet ferdig raskere, har du allerede mye der fra før."

Vi spurte deretter om hvor langt i utviklingen Romero Games var kommet, og John la til "Vi var, ja, vi var omtrent halvveis i spillet vårt, ja."

I det fullstendige intervjuet med Romero diskuterte vi også battle royales og hvordan Romero ikke er interessert i å lage en tittel i sjangeren. Sjekk ut hele videoen nedenfor.