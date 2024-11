John Romeros nye FPS "fortsatt mange år unna", har stor utgiver i ryggen, 100 personer i teamet

HQ

Vi møtte John Romero for et par år siden på Gamelab på Tenerife for å snakke om FPS generelt og mer spesifikt om statusen til deres eget splitter nye FPS hos Romero Games, noe som ser ut til å være noe som ikke har blitt gjort før i sjangeren, som han fortalte oss den gangen. Nå møttes vi igjen i Cascais i forbindelse med DevGAMM, og mannen ga oss en liten oppdatering i det følgende intervjuet :

"Det er et skytespill. Det er et førstepersons skytespill", minner Romero alle i videoen om mens vi snakker om medskaperen av sjangeren. "Vi har en stor utgiver bak oss. Hvis spillet ikke var nyskapende og unikt nok, ville du selvfølgelig ikke fått finansiering hvis du ikke hadde noe sånt. Så se etter noe som er litt annerledes".

Romero korrigerer oss tidligere da FPS-teamet i det irske studioet nå er "på 80 [personer], i ferd med å komme til 100 ganske snart". Videre er det kjent at det bygges på Unreal Engine 5, og at spillet fortsatt er flere år unna, så det er for øyeblikket i tidlig-midt-utvikling. Og når vil FPS-fans få vite mer? Det er opp til den store, mystiske, TBA-utgiveren.

Hva forventer du av John og Romero Games mer enn 30 år etter det originale Doom? Se hele videoen for å få mer informasjon om skapelsen av spillet som startet det hele, inkludert ganske tekniske bemerkninger fra nittitallet. John Romero ga ut boken Doom Guy: Life in Person i fjor for å gjenfortelle historien om spillets tilblivelse og for å dele et budskap om positivitet i spillutvikling.