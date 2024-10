John Turturro forklarer hvorfor han takket nei til rollen som Carmine Falcone The Penguin

HQ

Selv om den hadde sine skeptikere, viser The Penguin seg å være en sterk oppfølgerserie til The Batman. I vår anmeldelse hadde vi visse problemer, men alt i alt likte vi virkelig tiden vi tilbrakte sammen med Oswald Cobb og de som prøvde å ta ham.

En som tydeligvis ikke var en fan av serien, er John Turturro. I The Batman fra 2022 spilte han forbryterbossen Carmine Falcone. I oppfølgerserien er skuespilleren imidlertid erstattet av Mark Strong. Selv om vi bare ser Carmine i tilbakeblikk, kan det være en skurrende justering, noe som viser at årene absolutt ikke var snille mot ham (ikke vondt ment, Turturro).

I en samtale med Variety fortalte Turturro hvorfor han ikke ønsket å komme tilbake for rollen. "Jeg gjorde det jeg ville med rollen. I serien var det mye vold mot kvinner, og det er ikke min greie. Det skjer utenfor skjermen [i The Batman] ... Det er skumlere på den måten."

Turturro forsøkte å kvele Zoe Kravitz' Selina Kyle til døde i The Batman, mens volden mot kvinner riktignok er mer fremtredende i The Penguin, men den vises faktisk ikke i så mange grusomme detaljer. Det er en interessant sammenligning, og vil utvilsomt bli debattert på nettet lenge etter at noen husker hendelsene i enten filmen eller serien.