John Wick 5 blir kanskje ikke noe av

Regissør Chad Stahelski hadde mye å si om potensielle John Wick-oppfølgere i en diskusjon i en episode av Happy Sad Confused (takk, Screenrant). Han mener at det må være en virkelig god grunn til å vende tilbake til karakteren. Her er hva han sa:

"Jeg tror ikke det er noen grunn til å bringe John Wick tilbake uten en god grunn. Grunnen må være - ikke for å slippe unna - men for å trekke folk tilbake. For jeg tror at de fleste av publikum gjerne vil se Keanu tilbake, de vil bare ikke bli behandlet som idioter."

Vi i Gamereactor liker selvsagt John Wick, og det hadde vært spennende å få en strålende femte film og en grunn til å komme tilbake. En annen regissør ved navn Antoine Fuqua (kjent for The Equalizer 3) snakket varmt om en potensiell John Wick-crossover med CBR. Han sa følgende:

"Det er et interessant spørsmål. Jeg tror det ville vært veldig gøy med John Wick. De er veldig forskjellige. Hvis McCall trenger våpen eller pistoler, ville jeg latt John gjøre det. Når det gjelder brutalitet på nært hold, ville jeg latt McCall ta seg av det. De er veldig forskjellige."

Filmverdenen har mange meninger om hva som bør skje med denne merkevaren. Det er en TV-serie-spinoff på trappene, og det gjenstår å se om vi får se noe nytt i filmverdenen. Å se John Wick i et annet filmunivers er ingen dårlig idé. Det ville løse det nåværende problemet med å gi karakteren en god grunn til å komme tilbake. Hvordan ville du likt å se John Wick komme tilbake?