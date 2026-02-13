John Wick AAA-videospill annonsert av Saber Interactive med første trailer

HQ

John Wick tar steget inn i videospill ... igjen! Den populære actionfilmserien med Keanu Reeves i hovedrollen har allerede hatt indietitlene John Wick Chronicles og John Wick Hex, men denne nye tittelen, som ble avslørt under Sonys State of Play, ser ut som en AAA-tittel, med realistisk grafikk og brutale hånd-til-hånd- og pistolkamper, for PlayStation 5, Xbox Series X/S og PC.

Lionsgate, filmstudioet bak John Wick-filmene, sa nylig at de ønsket å gjøre titler som John Wick (og Saw) til AAA-videospill. Denne tittelen utvikles av Saber Interactive i samarbeid med Lionsgate for å sikre troskap til filmserien.

Saber Interactive jobber også med Turok Origins, Jurassic Park Survival, en Avatar: The Last Airbender-tittel og nyinnspillingen av Star Wars: Knights of the Old Republic, som opprinnelig skulle vært laget av Aspyr.

Tror du John Wick, videospillet, vil ende opp med å bli like bra som filmene?