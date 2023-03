John Wick: Chapter 4 opprinnelig klokket inn på nesten fire timer i varighet

HQ

Vi har allerede hatt sjansen til å se John Wick: Chapter 4, og vi elsket det. Det kan du lese mer om i vår anmeldelse av filmen her. Men for de av dere som ønsker å se filmen for første gang i morgen når den debuterer globalt, er det verdt å være klar over igjen at det er et absolutt monster som klokker inn på 169 minutter i varighet (dvs. bare sjenert av tre timer).

Selv om filmen fortsatt er veldig lang, var den en gang mye, mye lengre. Regissør Chad Stahelski har avslørt at filmen opprinnelig klokket inn på nærmere fire timer, og at han var veldig bekymret for at det skulle være tilfelle.

I en samtale med Indiewire uttalte Stahelski: «For å være helt ærlig med deg, var null planlagt. Vårt første kutt var tre timer og 45 minutter, og det føltes som tre timer og 45 minutter. Vi var som, åh, vi er så skrudd.

Siden filmen har 14 forskjellige actionsekvenser, viste det seg å være mildt sagt utfordrende å kutte den ned, og når det gjelder hvordan han klarte å oppnå denne bragden, syntes prosessen å være ganske utmattende.

– Redaksjonen min hater meg nok, for selv om vi bare brukte 30 sekunder på noe, ville jeg fått alle til å se filmen igjen. Det er den eneste måten du vet at du har riktig tempo. Du føler det støtet i filmer hele tiden fordi de gjorde det i stykker og ikke så det som en helhet. Det siste du vil gjøre er å behandle det som en haug med deler.

Mens en tre timers film fortsatt er lang, vil vi gjerne se hva som utgjorde en hel time med klippopptak og hvordan det endret eller påvirket John Wick: Chapter 4-historien. Vil du ha en lengre director's cut-versjon av filmen?