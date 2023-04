John Wick: Chapter 4s Chad Stahelski: Amerikanerne er de eneste som er ukomfortable med å ta en badepause

HQ

Det har vært en trend i Hollywood i det siste å lage utrolig lange filmer. Avengers: Endgame, Avatar: The Way of Water og John Wick: Chapter 4 er bare noen få eksempler på de største storfilmene som har kjøpt denne ideen, og noen fans er ikke fans av den i det hele tatt.

Når han snakket om kritikken av John Wick: Chapter 4's lengde, snakket regissør Chad Stahelski med Discussing Film, hvor han først forsvarte filmens varighet, og forklarte at den faktisk klokker inn på litt over to og en halv time på grunn av megakredittene, og at dette fortsatt er effektivt mindre av en tidsforpliktelse enn folk som tilbringer ettermiddager bingeing hele TV-sesonger hjemme.

Han fortsatte: "Jeg ser også filmer over hele verden. Bokstavelig talt er jeg enig med [James] Cameron som sier at amerikanerne er de eneste som er ukomfortable med å stå opp og ta en badepause. "Jeg vil ikke reise meg, så jeg må holde den, og nå er den altfor lang!" Som, bare stå opp. Jeg har noe for deg, for alle som ser på John Wick: Kapittel 4, etter vannscenen i klubben, gjorde jeg det for å få deg til å gå på do. Det er en god tid å gå på do og komme tilbake, og du ville ha det bra (ler)."

Hva synes du om lengre filmer? Foretrekker du kortere prosjekter eller er du fornøyd med trenden som Hollywood beveger seg mot?