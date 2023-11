John Wick: Chapter 5 er under skriving, nye spinoffs er på trappene

Mens John Wick: Chapter 5 ble bekreftet tidligere i år, har vi nå fått ytterligere bekreftelse på at skrivingen av den femte filmen i den enormt populære actionfranchisen offisielt har begynt. Det kan være vanskelig å se for seg en oppfølger, med tanke på at Wick ble lagt i graven på slutten av den fjerde filmen, men Lionsgate vil ikke la karakterens død hindre dem i å tjene mer penger.

I en nylig inntjeningssamtale bekreftet Joe Drake, styreleder for Lionsgate Motion Picture Group, at vi ikke bare får John Wick 5, men at vi også får flere spinoffs i samme univers. "På Wick-siden har vi flere spin-offs og Wick Five", sa Drake. "Vi begynte å jobbe med [det] akkurat da forfatterstreiken startet, og vi begynte å jobbe igjen så snart den var over."

Vi kjenner allerede til Continental-spinoffen og Ballerina, et nytt prosjekt med Ana de Armas i hovedrollen. Men nylig snakket han med Collider , og John Wick-seriens regissør Chad Stahelski har også planer om en serie basert på High Table.