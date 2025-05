John Wick-dokumentaren Wick is Pain forteller oss hvordan franchisen nesten aldri ble noe av

Lionsgate lanserer en ny John Wick-film den 9. mai. Nei, det er ikke den etterlengtede femte delen i actionserien, men den ser ut til å være interessant å se for alle fans av Keanu Reeves' gun-fu-filmer.

Dokumentaren dreier seg om hvordan John Wick vokste fra en mindre actionfilm til en global franchise, og forteller historien om hvordan den opprinnelige filmen nesten aldri ble noe av. Chad Stahelski, David Leitch, Keanu Reeves og flere andre medvirker i dokumentaren, som har premiere på digital-TV den 9. mai.

Dokumentaren gir et blikk bak kulissene på noen av stuntene fra filmene, samt usynlige opptak fra filmenes tilblivelse, og ser ut til å være et godt mellomspill for å holde fansen mette mens de venter på lanseringen av Ballerina, og John Wick 5 forhåpentligvis ikke altfor lenge etter.