John Wick-regissøren er fortsatt ikke fast bestemt på en femte film

Vi har hørt ulike rykter om fremtiden til John Wick -franchisen, som blant mange spinoffs, inkludert neste års Ana de Armas-ledede Ballerina, en fortsettelse som fortsetter etter hendelsene i Chapter 4 der Keanu Reeves' hovedperson antas å ha dødd, er fortsatt veldig i luften etter megasuksessen til den siste filmen.

Nå har regissør Chad Stahelski kommentert disse ryktene om at en femte film er under arbeid. I et intervju med Business Insider uttalte han "Når du blir forelsket, blir du forelsket. Jeg er forelsket i John Wick. Jeg er forelsket i prosessen og historien. Keanu [Reeves] og jeg er begge som, hvis vi våkner opp i morgen og det er en god idé, så gjør vi det. Det kan du vedde ræva di på."

Lionsgate har tidligere uttalt at en femte John Wick vil komme, men dette ble bekreftet i en inntjeningssamtale i 2023, og siden den gang har vi hørt lite eller ingenting av substans på denne fronten. Stahelski har også berørt denne kommentaren fra Lionsgate og om det faktisk betyr at en femte film vil komme: "Hvis vi følte at vi ikke lurte fansen og hadde mer å gi, ville jeg gjort det i morgen. Jeg har bare ikke det akkurat nå."

Selv om det fortsatt er usikkert om det blir laget en femte John Wick, vil Reeves' Baba Yaga dukke opp til en viss grad neste år i Ballerina, noe vi fikk bekreftet i den siste traileren.