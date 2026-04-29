John Wick-spin-offen Caine er nå i produksjon

Da John Wick: Chapter 4 kom for noen år siden introduserte den intense actionfilmen karakteren Caine, en blind leiemorder som viste seg å hjelpe og komplisere Johns liv. Caine endte opp med å bli en så stor fanfavoritt at ryktet begynte å spre seg om en spin-off-film dedikert til ham, noe Donnie Yen ville komme tilbake for og fortsette å dele ut sin karakteristiske type vold.

Denne filmen er nå i produksjon. Den er kjent som Caine, og vi vet faktisk ikke så mye mer om filmen enn dette. Vil den utforske hendelsene etter John Wick: Chapter 4 eller utvikle historien som allerede var på plass, slik Ballerina gjorde? Vil Keanu Reeves dukke opp i noen form som Wick? Hvem vil Caine møte hvis dette er en oppfølgerhistorie? Alt dette er spørsmål som til slutt vil bli besvart når filmen får kinopremiere, sannsynligvis en gang i slutten av 2027 eller begynnelsen av 2028, ut fra den nåværende tidslinjen for produksjonen.

Med Ballerina og nå Caine, vil du se flere John Wick spin-offer, eller vil du ha et nytt hovedkapittel med Reeves ved roret?