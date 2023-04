John Wick spinoff Ballerina satt til premiere i juni 2024

For noen uker siden ertet Lionsgate-sjefen at den Ana de Armas-ledede John Wick-spinoffen, Ballerina ville komme sommeren 2024. Vel, etter John Wick: Chapter 4's fortsatt suksess på billettkontoret, har Lionsgate nå låst inn en fast utgivelsesdato for filmen.

Som rapportert av Deadline, vil filmen ha premiere på Juni 7, 2024, og for å legge til dette, har litt ekstra plottinformasjon også blitt avslørt.

Vi blir fortalt at de Armas 'karakter er en leiemorder trent i tradisjonene til Ruska Roma, og at filmen vil se noen kjente ansikter fra franchisen komme tilbake, inkludert Keanu Reeves 'Wick, Ian McShanes Winston og avdøde Lance Reddicks Charon, som hver antyder at denne filmen vil fungere som mer av en prequel, som Chapter 4 så ut til å binde opp mange av disse charcaters historier.

Vi blir også fortalt at filmen vil se Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno og Norman Reedus debutere i Wickverse, og at John Wick-regissør Chad Stahelski vil bli tilknyttet som produsent på filmen, mens Len Wiseman regisserer.