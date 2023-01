John Wick-regissør og Michael B. Jordan lager Rainbow Six-film

HQ

Det er lett å sammenligne John Wick-filmene med actionspill, så det er ikke rart at Derek Kolstad (forfatteren av de tre første) jobber med filmer eller TV-serier basert på Sifu, Splinter Cell, My Friend Pedro, Hitman, Just Cause og Streets of Rage selv om mengden prosjekter er ufatteligl. I mellomtiden har regissør Chad Stahelski nøyd seg med PlayStation Productions' Ghost of Tsushima-film. Frem til nå.

Vanligvis veldig pålitelige The Hollywood Reporter hevder Chad Stahelski er satt til å være regissøren av den tidligere annonserte Rainbow Six-filmen. Michael B. Jordan vil åpenbart også gjenta rollen som Without Remorses John Kelly (aka John Clark), så det høres definitivt ut som en interessant kombinasjon.

Det eneste spørsmålet jeg har nå er hvor lang tid det vil ta før denne filmen blir utgitt, om noen gang, ettersom Stahelski skal regissere den nevnte Ghost of Tsushima-filmen, Highlander-nyinnspillingen, Classified og en haug med andre prosjekter. Det er før man i det hele tatt nevner hvordan filmproduksjonen basert på The Division, Splinter Cell og Ghost Recon har gått...