John Wicks The Continental ser bra og annerledes ut i den første traileren.

Det har gått fire måneder siden vi fikk den første teaser-traileren til munnfullen The Continental: From the World of John Wick, så Peacock har definitivt latt oss vente på den ekte vare. Men gode ting kommer til den som venter.

The ContinentalJohn Wicks første fulle trailer er endelig her, og det ser ut til at Colin Woodell, Mel Gibson, Ayomide Adegun og mannskapets kamp om hotellet kommer til å by på noen roligere øyeblikk enn i den fjerde filmen, samtidig som den fortsatt byr på masse kul action med 70-tallspreg når serien i tre deler kommer til Peacock 22. september.