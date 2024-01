John Williams kansellerer planene om å pensjonere seg

HQ

Mange av oss ble triste da det så ut til at Indiana Jones og skjebnens urskive skulle bli siste gang vi fikk høre et soundtrack fra den legendariske komponisten John Williams. Men selv i en alder av 91 år ser det ut til at Williams ønsker å fortsette karrieren.

I en samtale med The Times sier Williams at han ikke har noen konkrete planer akkurat nå, men at han ikke vil si aldri når det gjelder en retur. "Hvis det dukker opp en film som jeg er veldig interessert i, med en tidsplan som jeg kan takle, vil jeg ikke utelukke noe. Alt er mulig ... Det er bare begrensningene våre som holder oss tilbake", sa han.

Williams har hatt en av filmhistoriens mest innholdsrike karrierer. Han har komponert musikken til Star Wars, Indiana Jones, Schindlers liste og mange andre ikoniske filmer, og det er godt å vite at han fortsatt er i live.