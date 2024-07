Johnny Depp avduker tarot-inspirert kunstsamling

HQ

Hvis det er ett ord som kan brukes for å beskrive Johnny Depp, er det sannsynligvis eksentrisk. Den berømte skuespilleren har alltid vært en overbevisende og mystisk person, og det viser seg at talentene hans ikke bare gjelder foran kameraet. Depp er, ved siden av å være musiker i bandet Hollywood Vampires, også litt av en maler, og med dette i bakhodet har skuespilleren nå avslørt en samling tarotinspirerte kunstverk basert på sin tidligere partner Vanessa Paradis.

I følge Sky News inkluderer samlingen fire malerier kalt The Lovers, The Emperor, Strength, og The Empress, og hvert av dem er designet for å se ut som tarotkort.

Depp hevder at spesielt The Empress er basert på et av hans gamle malerier, som ble brukt som omslagsbilde til Paradis' album Divindylle fra 2007. Strength viser en elefant og sies å referere til Depp og Paradis' forhold, og Depp legger til den tankevekkende kommentaren at "elefanter er mystiske skapninger". The Lovers handler om begynnelsen av forholdet, og The Emperor er en ansiktsløs figur som "ikke nødvendigvis er til å stole på".

Samlingen skal selges via Castle Fine Art fra og med i dag, og ut fra prisen på de tidligere verkene hans å dømme vil noen av disse maleriene utvilsomt koste kjøperne rundt 4000 pund.

