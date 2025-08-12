Johnny Depp i samtaler om å returnere som Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean

Det begynner å blåse opp for den neste Pirates of the Caribbean-filmen, som vil bli den sjette i rekken. Dette kommer etter at produsent Jerry Bruckheimer avslørte i et nytt intervju med Entertainment Weekly at han har snakket med Johnny Depp om å vende tilbake til serien og gjenta sin rolle som den elskede kapteinen. Og selv om ingenting offisielt er hugget i stein ennå, høres Bruckheimer optimistisk ut.

"Hvis han liker måten rollen er skrevet på, tror jeg han vil gjøre det. Alt handler om hva som står på papiret, som vi alle vet... Vi jobber fortsatt med et filmmanus. Vi vil lage det. Vi må bare finne det rette manuset. Vi har ikke helt kommet dit ennå, men vi er nærme."

Bruckheimer og teamet hans jobber fortsatt hardt med manuset, og de ønsker virkelig å lage filmen, selv om de ikke er helt i mål ennå. For hva ville en ny Pirates-film vært uten Depp ved roret? Han spilte hovedrollen i de fem første filmene mellom 2003 og 2017, og var en av de viktigste grunnene til at franchisen seilte inn nesten 4,5 milliarder dollar på det globale billettkontoret.

Parallelt utvikler Disney også et reboot-prosjekt, som en gang var tenkt med Margot Robbie, samt en fortsettelse skrevet av Jeff Nathanson. Uansett hvilken retning prosjektet tar, gjør Bruckheimer det klart at han gjerne ser Depp tilbake. Det var tross alt Depp som skapte karakteren, og det var hans tolkning som gjorde Jack til et udødelig ikon.

Håper du å se Depp ikle seg hatten og kompasset igjen i en sjette film?