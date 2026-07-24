Johnny Depp vender tilbake til det store lerretet som Ebenezer Scrooge i den nyeste filmatiseringen av «A Christmas Carol

Du trenger ikke oss til å fortelle deg historien om «A Christmas Carol», siden Charles Dickens' legendariske roman har vært populær i godt over et århundre og til og med blitt filmatisert utallige ganger. Men hvis du ikke er så kjent med prøvelsene Ebenezer Scrooge måtte gjennomgå, vil du snart få en ny mulighet til det, ettersom historien blir filmatisert med planer om premiere i november.

Filmen, som kommer fra Paramount Pictures, har fått tittelen «Ebenezer», og den markerer faktisk Johnny Depps tilbakekomst til det store lerretet (teknisk sett den andre etter «Jeanne du Barry») etter rettssaken mellom Heard og Depp. Vi får se den ikoniske skuespilleren tilbake i sitt gamle spor, i rollen som en outsider og eksentriker – en gretten gammel mann som på julaften får besøk av tre spøkelser i et forsøk på å få ham til å endre seg og bli et mindre elendig og mer gavmildt menneske.

«Ebenezer» er regissert av Ti West og har også med seg noen kjente stjerner, ikke minst Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman og Ian McKellen.

Premieren er satt til 13. november, og du kan se traileren til «Ebenezer» nedenfor.