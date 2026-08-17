Johnny Depp vurderes for en rolle i «Pirates of the Caribbean 6

I mer enn 20 år har Johnny Depp spilt den mørkhudede, nesten alltid berusede piraten Jack Sparrow, og det ser ut til at han ikke er ferdig ennå. Produsent Jerry Bruckheimer, som har jobbet med alle Pirates-filmene så langt, ønsker å få Depp tilbake for en sjette film.

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«Vi er i samtaler med Johnny [Depp], vi jobber med et manus, og forhåpentligvis får vi dette på plass,» sa Bruckheimer til Deadline i en samtale på D23. Andre kilder som har snakket med nettstedet, sier at det neste eventyret i «Pirates»-serien fortsatt vil utvikle seg, selv om Sparrow forblir en sentral karakter.

Ifølge innsidere vil han bli skjøvet litt til side for å gi plass til Margot Robbies nye hovedperson. Etter mer enn 20 år med Jack Sparrow har kanskje fansen fått nok av den ikoniske piraten. Den siste filmen i serien, som kom ut helt tilbake i 2017, var den som har tjent inn minst i serien så langt. Likevel klarte den å tjene inn nesten 800 millioner dollar, så det er klart hvorfor Disney fortsatt har store forventninger til «Pirates».