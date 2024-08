Johnny Depps regissørretur nærmer seg

Johnny Depps andre regissørutflukt, Modi - Three Days On The Wing Of Madness, vil ha premiere på årets San Sebastián Film Festival i september.

HQ

Det har vært en humpete vei i offentlighetens søkelys den siste tiden for Pirates of the Caribbean stjernen på grunn av hans ekstremt offentlige injuriesak, og det ser ut til at han velger å vende tilbake til filmverdenen bak kameraet i stedet for foran det.

Modi - Three Days On The Wing Of Madness er en filmatisering av Dennis McIntyres skuespill Modigliani, som handler om den italienske bohemkunstneren Amedeo Modigliani sin tid i Paris.

I filmen spiller Riccardo Scamarcio (John Wick: Chapter 2) hovedrollen som den titulære kunstneren sammen med store navn som Al Pacino (The Godfather franchise, Scarface) som den amerikanske kunstsamleren Maurice Gangnat og Stephen Graham (Boiling Point, The Irishman) som kunsthandleren Léopold Zborowoski.

For fans av det merkelige, ville og eklektiske, som den nylige kritikerfavoritten Poor Things, kan dette være en film å holde utkikk etter (takk, Deadline).