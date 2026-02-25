Johnny Knoxville: "Jackass 5 blir den siste, det er det naturlige stedet å slutte"

Mange av oss trodde at Jackass Forever markerte slutten for den ikoniske gjengen av selvskadere med Johnny Knoxville og Steve-O i spissen. Da den kom ut i 2022, var det den første filmen i serien på tolv år, og det var tydelig at denne gangen var det eldre menn som ble skadelidende. Dessuten er ikke originalbesetningen lenger komplett etter Ryan Dunns tragiske død i 2011, mens Bam Margera ble sparket tidlig i produksjonen.

HQ

Men ... som vi rapporterte tidlig i år, er dette ikke en gruppe som gir seg så lett, og i sommer er det tid for en ny Jackass-film når Jackass 5 kommer på kino 26. juni. Nå er i utgangspunktet alle originalmedlemmene over 50, og noen er faktisk nærmere 60, så det ser ut til at dette også blir siste gang vi får se dem i Jackass-sammenheng.

Dette bekreftes nå av Knoxville, som forklarer i et intervju med Rolling Stone:

"Dette blir den siste. Dette er det naturlige stedet å avslutte. Så det kommer til å bli helt forferdelig."

Når intervjueren spør hva vi bør håpe på fra den kommende filmen, ser Knoxville ut til å antyde at det blir noe utenom det vanlige og avslutter :

"Du håper det ikke går bra i det hele tatt! Det bør bli en jævla katastrofe. Det er det du bør håpe på. Jeg tror vi har designet det slik."

Vi har nylig skrev om det faktum at Johnny Knoxville ikke lenger får lov til å ta imot slag mot hodet fordi han har pådratt seg så mange hjernerystelser og hodeskader som følge av serien, men det finnes åpenbart andre måter å skade seg på - og det ser ut til å være akkurat det Jackass-teamet planlegger å gjøre når de avslutter fenomenet som startet i 2000 med Jackass-serien på MTV.