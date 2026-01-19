Johnny Knoxville: "Jeg kan ikke gjøre noe hvor jeg kan få en ny hjernerystelse"

Nylig kunne vi dele den gode nyheten om at en ny Jackass-film er på vei, og at den kommer til sommeren. De vanlige mistenkte vil samles for å slå seg selv til pinneved, inkludert Johnny Knoxville, selvfølgelig.

Men denne gangen ser det ut til at Knoxville tar det litt mer med ro. Etter flere voldsomme slag mot hodet (blant annet fra en okse og bokseren Butterbean) med godt over ti hjernerystelser, gir han seg på den fronten. I et intervju med Syndicate X Library (via Deadline) forklarer han :

"Jeg kan ikke gjøre noe der jeg kan få en ny hjernerystelse. [Jeg er langt over grensen for hjernerystelser, men jeg bryr meg ikke om noe annet. Jeg kan bare ikke bli truffet i hodet lenger ... men det er det mange andre som kan."

Det betyr imidlertid ikke at han slipper unna å få bank. Han sier at han liker å gjøre stunts og gleder seg til filmen:

"[Stuntene er] så morsomme. De er et rent helvete for skuespillerne, men de er veldig morsomme for meg. De har det også gøy. Så det gleder jeg meg veldig til."

Det høres ut som om alderen og virkeligheten sakte har innhentet Jackass-gjengen, men vi krysser fingrene for en morsom tur full av galskap når filmen har premiere 26. juni - og at Knoxville unngår hjernerystelser.