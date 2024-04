Johnny Knoxville utelukker ikke en femte Jackass-film

HQ

Jackass Forever, som kom ut så sent som i 2022, bør nok bli den siste filmen i serien med tanke på at gjengen begynner å bli gammel og at spesielt Johnny Knoxville og Steve-O har pådratt seg noen alvorlige skader opp gjennom årene. Men nå har Knoxville selv kommet med en oppdatering som tyder på at den femte filmen kan bli en realitet likevel.

Det er i et nylig intervju med Comicbook.com at han deler noen ideer om hvordan en femte film kan se ut, selv om han påpeker at det ikke er noe konkret på gang for øyeblikket.

"Jackass er som en følelse du får, og som du må slukke ved å lage en til", sier Knoxville. "Jeg har ikke den følelsen akkurat nå, men jeg skriver fortsatt ideer til Jackass hele tiden, bare fordi jeg ikke kan la være. Hvis jeg får en idé, skriver jeg den ned og sender den på e-post til meg selv. Så jeg skriver fortsatt for sikkerhets skyld, men jeg vet ikke om det blir nok."

Videre i intervjuet sier han også at det i en eventuell femte del sannsynligvis vil bli flere og flere yngre talenter, og at de selv vil ta et lite skritt tilbake ettersom han selv for eksempel ikke får lov til å pådra seg en ny hjernerystelse.

Vil du se Jackass -gjengen gjenforenes i en femte film?