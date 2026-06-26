Johnny Somali skal sonne seks måneders straff med hardt arbeid

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Den amerikanske streameren Ramsey Khalid Ismael skal sonne sin seks måneders fengselsstraff med hardt arbeid etter at en sørkoreansk ankedomstol avviste anken hans.

Retten valgte også å avvise påtalemyndighetens krav om en strengere straff på tre års fengsel, noe som betyr at den opprinnelige dommen står ved lag. Under ankesaken skal Ismael angivelig ha bedt om en mildere straff, med henvisning til at han ikke hadde tilgang til medisiner for sin bipolare lidelse mens han satt i varetekt.

Ismael ble tidligere i år dømt for flere lovbrudd, blant annet gjentatte tilfeller av hindring av forretningsdrift, brudd på loven om offentlig orden og distribusjon av manipulert seksuelt videoinnhold. Saken vakte stor oppmerksomhet i Sør-Korea etter en rekke provoserende direktesendinger og offentlige opptredener som førte til omfattende kritikk og rettslige tiltak.

Nå som anken fra både forsvaret og påtalemyndigheten er avvist, står dommen på seks måneders fengsel med tvangsarbeid fast. Ifølge flere rapporter forventes det nå at Ismael vil anke saken til Sør-Koreas høyesterett.

https://x.com/TheLegalMindset/status/2070031721748414888