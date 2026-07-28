Johnson & Johnson tilbyr å betale opptil 5,5 milliarder dollar for å inngå forlik i søksmålet om babypudder

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Helsevirksomheten Johnson & Johnson (J&J) tilbyr opptil 5,5 milliarder dollar for å inngå forlik i en rettssak i USA med titusenvis av kunder, der det hevdes at selskapets produkter som inneholder talkum forårsaker eggstokkreft. I stor grad har selskapets babypudder vært målet for søksmålene.

J&J har endret sammensetningen av babypudderet sitt og har benektet at produktene som inneholder talkum forårsaker kreft. Selskapets visepresident for rettstvister, Erik Haas, kalte påstandene «grunnløse» i en uttalelse, men skrev at J&J er villig til å inngå forlik for endelig å kunne avslutte saken.

Opptil 76 000 saker vil bli dekket av utbetalingen, og det tilbys opptil 3 milliarder dollar neste år. Det skal ikke foretas ytterligere utbetalinger før 2028. Dersom dette forliket skal gjennomføres, må advokatfirmaene som representerer kreftsakene og føderale domstoler godta forslaget før det blir endelig vedtatt.

«Etter flere tiår med rettssaker og grundig granskning av det vitenskapelige grunnlaget i en omfattende høring, innrømmet saksøkerne i praksis at de ikke kunne bevise en spesifikk årsakssammenheng ved å trekke tilbake sine eksperter på området i to retningsgivende saker. I et vendepunkt påla retten deretter saksøkerne å begrunne hvorfor de gjenværende kravene ikke skulle avvises, noe som bekrefter det vi har hevdet i årevis: at disse kravene mangler vitenskapelig grunnlag og kun ble opprettholdt av upålitelige ekspertuttalelser som ikke kunne tåle en grundig rettslig prøving,» skrev Haas.

Søksmålene om eggstokkreft startet allerede i 2009, og selv om den nevnte seieren i rettssalen kan ha klart å vippe saken i J&Js favør, ønsker selskapet helt klart å legge denne saken bak seg så raskt som mulig.