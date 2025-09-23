JoJos bisarre eventyr: Steel Ball Run viser et glimt av løpet over Amerika i en teaser-trailer

JoJos bisarre eventyr: Steel Ball Run har vært offisiell en liten stund nå, men bortsett fra et stillbilde som gir oss en titt på Johnny og Gyros kappløp over USA, har vi ikke sett mye fra denne anime-tilpasningen. Det vil si til en ny teaser ble avslørt som en del av en spesiell strøm som feirer del 7s anime.

Teaseren er utrolig kort, og er på japansk, men linjene som er inkludert gir egentlig ikke for mye av en indikasjon på hva vi vil se i serien bortsett fra løpet kjent som Steel Ball Run og hovedpersonene våre som ønsker å vinne det.

Vi fikk også kunngjøringen av hovedrollebesetningen for den japanske dubben. Shogo Sakata vil spille Johnny Joestar, Yohei Azakami vil være vår Gyro Zepelli, Diego Brando spilles av Kaito Ishikawa, Lucy Steel portretteres av Rie Takahashi, og Steven Steel spilles av Kenta Miyake.

Vi har ikke en fast utgivelsesdato på anime ennå, men vi vet at den kommer til Netflix en gang i 2026. La oss håpe at streameren ikke slipper episodene i partier som den gjorde med del 6, ellers vil det være et annet kor av stønn fra ivrige fans.